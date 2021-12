Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter touchiert PKW und flüchtet - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45127 E.-Südviertel:

Am Mittwochnachmittag suchte eine 52-Jährige eine Polizeiwache auf und gab an, dass sie einen Unfall gehabt habe. Gegen 13:00 Uhr war die Fahrerin eines blauen Opel Corsa nach eigenen Angaben auf der Straße Freiheit Richtung Bernestraße unterwegs, wo ein unbekannter Autofahrer ihre Beifahrerseite touchiert haben soll. Als sie kurz darauf zur Unfallstelle zurückkam, konnte sie keinen Unfallbeteiligten ausfindig machen. Laut Zeugenaussage könnte es sich bei dem anderen Fahrzeug um einen schwarzen BMW 1er handeln, der aus der Helbingstraße in die Kreuzung einfuhr und flüchtete.

Nun sucht die Polizei weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder dem anderen Unfallbeteiligten machen können. Falls Sie Hinweise haben, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

