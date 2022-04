Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall weitergefahren

Bocholt (ots)

Geflüchtet ist eine unbekannte Person am Montag in Bocholt nach einem Verkehrsunfall. Dazu war es gegen 14.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Friesenstraße gekommen. Ein blau lackiertes Auto war dort rückwärts gegen einen anderen Wagen gestoßen. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

