Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schlägerei, Diebstahl und Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 20.08.2021 gegen 21:40 Uhr kam es im Bereich des Michaelshauses an der Hagenstraße zu einer Schlägerei zwischen bis zu zehn Beteiligten. Im Zuge dieser Schlägerei wurde einem 22jährigen Mann die Bauchtasche entwendet, in der sich seine Personalpapiere befanden. Hinweise zu Tätern konnte der Geschädigte nicht geben. Der Gelsenkirchener musste letztlich aufgrund einiger davongetragener Prellungen und Schürfwunden mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus transportiert werden, wo er ärztlich versorgt wurde.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen zu diesem Einsatz sollten dann gegen 22:20 Uhr mutmaßlich beteiligte Personen auf dem St. Urbanus-Kirchplatz polizeilich überprüft werden. Hierbei versuchten zwei völlig unbeteiligte Personen die polizeilichen Maßnahmen durch laute Rufe zu stören. Aufgrund dieser Tatsache wurden gegen die beiden Störer zunächst Platzverweise ausgesprochen. Als die Männer dieser Weisung nicht Folge leisteten, wurden sie zur Herausgabe ihrer Personalpapiere aufgefordert. Als auch diese polizeiliche Maßnahme ignoriert wurde, sollten Durchsuchungsmaßnahmen zur Feststellung der Identitäten vorgenommen werden. Hiergegen wehrte sich eine der Personen, ein 22jähriger in Gelsenkirchen wohnhafter Mann, indem er sich erheblich sperrte. Das wiederum nahm sein Begleiter, ein 21jähriger in Bochum wohnender Mann zum Anlass, die Polizeibeamten anzuspringen und die Maßnahmen der Beamten durch Zerren und Reißen zu konterkarieren. Daraufhin musste auch dieser Mann zu Boden gebracht und bis zur Beruhigung seiner Gemütsverfassung in Gewahrsam genommen werden.

Es wurden Strafverfahren wegen Widerstandes und versuchter Gefangenenbefreiung eingeleitet. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell