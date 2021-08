Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungserfolg nach Katalysator-Diebstählen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch, 18. August 2021, drei tatverdächtige Katalysator-Diebe vorläufig festgenommen, gegen die zwischenzeitlich Haftbefehle erlassen wurden. Die Männer im Alter von 27, 28 und 34 Jahren waren einem Zeugen gegen 13.20 Uhr aufgefallen, der daraufhin die Polizei alarmierte. Die Einsatzkräfte trafen kurz darauf an der Emil-Zimmermann-Allee auf das Fahrzeug des Trios, das im Kofferraum zwei Katalysatoren geladen hatte. Die Männer wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Ein Drogenvortest bei dem 27-jährigen Fahrer aus Gelsenkirchen verlief zudem positiv, woraufhin ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Staatsanwaltschaft Essen stellte einen Antrag auf Erlass von Untersuchungshaftbefehlen beim zuständigen Amtsgericht. Das Amtsgericht entsprach diesem Antrag, so dass der 28-jährige Gelsenkirchener und der 34-Jährige aus Meißen nun in Untersuchungshaft sitzen. Nach Zahlung einer Kaution und unter Einhaltung von Auflagen wurde der Untersuchungshaftbefehl für den 27-Jährigen außer Vollzug gesetzt. Weitere Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell