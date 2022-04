Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - BMW auf Firmengelände angefahren

Gescher (ots)

Einen schwarzen Wagen hat ein Unbekannter auf einem Firmengelände in Gescher angefahren und das Heck um rund 50 cm verschoben. Gummiabrieb vom Reifen des BMW blieb auf der Pflasterung an der Schildarpstraße zurück sowie eine kleine Delle an der Kofferraumklappe und rote Lackanhaftungen. Zu dem Geschehen kam es am Mittwoch zwischen 05.00 und 07.00 Uhr. Das Betriebsgelände war zum Unfallzeitpunkt für jedermann befahrbar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell