Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Brand in Lagerhalle

Bocholt (ots)

In Bocholt hat es am Mittwoch in einer betrieblich ungenutzten Lagerhalle gebrannt. In dem Gebäude an der Industriestraße hatten gegen 18.20 Uhr dort stehende Möbel Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte die Flammen; am Gebäude selbst entstand kein Schaden. Brandstiftung ist als Ursache für das Geschehen nicht auszuschließen. Die Kripo bittet um Hinweise: Tel. (02871) 2990.

