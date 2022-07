Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrrad gestohlen

Rotenburg (ots)

Rotenburg/F. - Zu einem Fahrrad-Diebstahl kam es am 01.07.2022 im Steinweg in Höhe des dortigen Modehauses. Eine 65-jährige Frau aus Heppenheim hatte ihr blau/silbernes Damenrad der Marke Hercules (Zeitwert ca. 100,- Euro) dort für 15 Minuten unverschlossen abgestellt und ging in das Modehaus. Als sie wieder zum Abstellort zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Fahrrad nicht mehr da und gestohlen war. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623-9370 oder Online unter www.polizei.hesse.de.

gefertigt: PHK Möller

(Polizeistation Rotenburg)

