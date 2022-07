Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall mit verletztem Kleinkraftradfahrer und seiner Sozia

Fulda (ots)

Am Samstag, dem 02.07.2022, befuhr gg. 22:50 Uhr ein 20-jähriger Heranwachsender aus Fulda mit seiner 18-jährigen Sozia auf seinem Kleinkraftrad-Roller die Rangstraße aus Richtung Fulda-Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Von-Schildeck-Straße. An der Kreuzung Rangstraße/Von-Schildeck-Str. bemerkte der Rollerfahrer nicht, dass die für seine Fahrtrichtung geltende Lichtzeichenanlage Rotlicht zeigte und fuhr hier auf einen wartenden Pkw VW auf. Dadurch stürzen Fahrer und Sozia von ihrem Krad und verletzten sich dabei leicht. Beide kamen zur weiteren medizinischen Untersuchungen in ein Fuldaer Krankenhaus. Sowohl am Roller als auch am Pkw entstand Sachschaden von je 500,-EUR.

Gefertigt:

Polizeistation Fulda PHK A. Müller

