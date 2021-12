Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Simmern Berichtszeitraum: Freitag, 24.11.2021, bis Sonntag 26.12.2021

Simmern/Hunsrück (ots)

Einbruchdiebstähle

In der Nacht von Freitag den 24.12. auf Samstag den 25.12. wurde in Büchenbeuren in der Brunkenstein Straße in ein Wohnhaus eingebrochen. Der bisher unbekannte Täter durchwühlte das komplette Wohnhaus und entwendet hauptsächlich Schmuck.

Ebenfalls zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurde von einem unbekannten Täter auch ein Einfamilienhaus in der Schlossstraße in Simmern angegangen. Hier entwendet der Täter ebenfalls Schmuck und Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Simmern (Tel.: 06761/921-0) oder die Polizeiwache Flughafen Hahn (Tel.: 06543/981-0) richten.

Trunkenheitsfahrt:

Am frühen Sonntagmorgen wurde im Bereich Simmern ein Fahrzeug kontrolliert, dessen Fahrzeugführer Schlangenlinien fuhr. Der Fahrer räumte bei der Kontrolle ein, dass er kürzlich Betäubungsmitteln konsumiert habe. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwartet nun zumindest eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell