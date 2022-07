Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Fahrzeugüberschlag zwischen Buchenau und Bodes

Am 02.07.22 gegen 13:15 Uhr kommt ein 34-jähriger Opel Fahrer aus dem Landkreis Bad Hersfeld auf der Landstraße zwischen Buchenau nach Bodes aufgrund eines Fahrfehlers in einer Linkskurve auf die rechte Bankette, verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug, übersteuert und fährt über die Gegenfahrbahn in den linken Graben. Dort überschlägt sich das Fahrzeug und kommt auf den Rädern wieder zum Stehen. Der Fahrer, welcher einen Sicherheitsgurt trug, wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug, einem älteren Opel Corsa, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 2000 EUR.

(Berichterstatter: Kreß, H., PHK, Polizeistation Hünfeld)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell