POL-KA: (KA) Karlsruhe - Beim Rückwärtsfahren übersehen - älteres Pärchen angefahren und schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Zwei Schwerverletzte sind die Folge eines offenbar unachtsamen Rückwärtsfahrens eines Großraumtaxis am Donnerstagnachmittag in der Danziger Straße in Karlsruhe.

Der Fahrer des VW Bus setzte gegen 15.45 Uhr sein Taxi zurück und übersah hierbei einen 89-jährigen Mann der seine 80-jährige Begleiterin in einem Rollstuhl schob. Die Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt, der Mann zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Beide wurden in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht.

