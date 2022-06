POL-BO: Alleinunfall: Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach

Bochum (ots) - Nach einem Einbruch am Mittwoch, 15. Juni, in der Bochumer Hustadt stießen die Täter eine Wohnungsinhaberin (23) im Treppenhaus zur Seite und flüchteten. Die Kripo bittet um Hinweise. Gegen 12.35 Uhr kehrte die 23-Jährige zu ihrer Wohnung am Hustadtring zurück, als ihr zwei Männer entgegengerannt kamen und sie zur Seite stießen. Die Bochumerin ...

