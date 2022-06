POL-BO: Einbrecher stoßen Bochumerin (23) zur Seite - Zeugen gesucht

Witten (ots) - Am heutigen 17. Juni gegen 1.15 Uhr kam es in Witten nach einem Diebstahl zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein noch unbekannter Mann fuhr mit einem Fahrzeug samt Anhänger unberechtigt auf ein Baustellengelände an der Straße Bodenborn 2. Nach bisherigem Stand entwendete er hier aus einem ...

mehr