Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lohnwall

Versuchter Automatenaufbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter versuchten, die Geldkassette eines Parkscheinautomaten auf dem Lohnwall in Dülmen aufzuhebeln. Aufgefallen ist das am Donnerstag (16.12.21) gegen 8.30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930 zu melden.

