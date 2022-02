Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Brand in Lagerhalle.

Lippe (ots)

In der Lageschen Straße wurde am späten Donnerstagabend (10.02.2022) gegen 22:30 Uhr ein Feuer in einer Lagerhalle festgestellt. Der Brand war in einer Mulde in der Halle ausgebrochen und konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Gebäudeschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht, für die Löscharbeiten mussten jedoch Türen aufgebrochen werden. Ob es sich um vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung handelt, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

