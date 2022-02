Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Scheiben an Schule beschädigt.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (08./09.02.2022) beschädigten Unbekannte zwei Scheiben am Gymnasium in der Engelbert-Kämpfer-Straße. Der Sachschaden liegt bei etwa 1500 Euro. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer 05222 98180 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell