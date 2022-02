Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbruch in Tagespflegeeinrichtung.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (08./09.02.2022) in eine Tagespflegeeinrichtung in der Uferstraße ein. Die Täter öffneten im Gebäude mehrere Türen und Schränke und stahlen etwas Bargeld. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

