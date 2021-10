Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Rollerfahrer nach Verkehrsunfall nicht mehr erreichbar

Legden (ots)

Der Unfall ist bereits einige Tage her. Am 24. September kam es auf der Anne-Frank-Straße in Legden zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rad fahrenden Kind und einem Motorrollerfahrer. Der Radfahrer war gegen 16.15 Uhr zusammen mit anderen Radlern, darunter auch seiner Mutter, in Richtung Lindert unterwegs, als ihm ein Rollerfahrer entgegenkam. Da dieser einem freilaufenden Hund ausweichen musste, kam es zur Kollision. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Unbekannte. Trotz dieser Umstände kam es zum Kontakt über einen Messengerdienst zwischen dem Flüchtigen und der Mutter des Gestürzten. Zeugen kannten den Rollerfahrer und hatten die Telefonnummer weitergegeben. Einer Schadensregulierung schien nichts mehr im Wege zu stehen. Nun ist der Kontakt jedoch wieder abgebrochen und die Polizei befasst sich mit dem Vorfall. Der Flüchtige wurde wie folgt beschrieben: zwischen 17 und 18 Jahre alt, 1,75 Meter groß, kurze, helle Haare. Er trug eine locker sitzende schwarze Hose. Das Zweirad müsste am Vorderrad und am Schutzblech beschädigt sein. Die Polizei bittet den Motorrollerfahrer sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

