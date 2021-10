Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen im Blut und in der Hose

Gronau (ots)

Für einen Enscheder endete die Autofahrt am Dienstagnachmittag unfreiwillig in Gronau. Polizeibeamte hatten den Autofahrer auf der Alstätter Straße angehalten. Ein Drogentest schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an. Als ein Arzt in einem Krankenhaus Blut abnahm, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können, schlug den Polizisten weiterhin Marihuanageruch in die Nase. Der Grund lag in der Unterwäsche des Niederländers. Dort hatte er in einem Kunststofftütchen verstaut eine geringe Menge Marihuana versteckt. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Sie stellten die Drogen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell