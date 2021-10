Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Auffahrunfall auf Bundesstraße

Gescher (ots)

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 20.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstag in Gescher. Gegen 16.35 Uhr war eine 34-jährige Velenerin mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße 525 aus Richtung Coesfeld kommend in Richtung Winterswijk unterwegs, wie auch eine 53-jährige Gescheranerin und eine 36-jährige Vredenerin. Die Gescheranerin sowie die Vredenerin hatten ihre Wagen verkehrsbedingt abgebremst. Dieses bemerkte die 34-Jährige zu spät und fuhr auf. Das Fahrzeug der 53-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das Auto der 36-Jährigen gedrückt und kippte dadurch auf die Seite. Der Rettungsdienst brachte die Unfallverursacherin sowie die Gescheranerin in Krankenhäuser.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell