Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Ladendieb verletzt Supermarktmitarbeiterin und geht in Haft.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen (09.02.2022) verletzte ein Ladendieb, beim Versuch mit seiner Beute zu flüchten, eine Supermarktmitarbeiterin in der Begastraße. Gegen 9 Uhr hatte der Marktleiter den Diebstahl von Lebensmitteln beobachtet und den Tatverdächtigen angesprochen. Der versuchte sich aus dem Staub zu machen, als die Mitarbeiterin sich ihm in den Weg stellte. Er schubste die 53-Jährige aus dem Weg und lief davon, konnte jedoch letztendlich vom Marktleiter eingeholt und festgehalten werden. Die 53-Jährige prallte gegen eine Tür und wurde dabei verletzt. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 44-jährigen Mann mit offenem Haftbefehl, der nun vollzogen wurde.

