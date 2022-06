POL-BO: "Wohnungs-Einbruchs-Radar" - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Herne (ots) - Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten zur Festnahme von drei Schülern in Wanne-Eickel. Die 14- und 16 Jahre alten Jungen hatten am vergangen Mittwoch (15. Juni gegen 12.45 Uhr) an der Straße "Am Mühlenbach" eine 14-Jährigen Schüler zunächst gegen eine Hauswand gedrückt. Sie forderten unter der Androhung, ihm die Nase zu ...

mehr