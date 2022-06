POL-BO: Drei Schüler (16, 16, 14) nach räuberischem Diebstahl in Wanne-Eickel festgenommen

Bochum (ots) - Bei einem Alleinunfall an Fronleichnam in Bochum-Brenschede ist ein 64-jähriger Autofahrer aus Bochum leicht verletzt worden. Der Mann war mit seinem Fahrzeug gegen 15.45 Uhr auf der Markstraße in Richtung Königsallee unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 226 nach eigenen Angaben das Bewusstsein verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit zwei geparkten Autos kollidierte. Der 64-Jährige ...

mehr