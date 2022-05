Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau, Lierbach L92 - Gleitschirmflieger verletzt

Oppenau (ots)

Am Samstag gegen 12:30 Uhr konnte ein 56-jähriger Gleitschirmflieger von Rettungskräften der Bergwacht unterhalb des Startplatzes Rossbühl gerettet werden. Der Verunfallte hing mit seinem Gleitschirm in einem Baum in etwa zwei Metern Höhe. Nach Erstversorgung wurde der Mann aus dem unwegsamen Gelände zur Zuflucht gebracht und im Anschluss mit einem Rettungshelikopter in eine Klink nach Villingen geflogen. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch nicht bekannt.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell