LPI-SHL: Streitigkeiten wegen zugeparkter Einfahrt

Am 06.11.2021 gegen 22:45 Uhr endete ein Streit am Schwabenberg in Meiningen in einem Handgemenge.

Grund für die Streitigkeit war, dass ein 66-jähriger Meininger die Einfahrt eines 53 Jährigen zugeparkt hat. Die anfänglich verbale Auseinandersetzung endete in einer Handgreiflichkeit. Die Ehefrau des 66 Jährigen wollte die Streitigkeit noch schlichten, jedoch musste letztendlich die Polizei eingreifen und die Streithähne trennen. Nach Aussagen unabhängiger Zeugen, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den 53 Jährigen eingeleitet.

