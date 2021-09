Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch in Sparkasse - Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall

Parchim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen sind unbekannte Täter in die Sparkassenfiliale in Parchim gewaltsam eingedrungen. Dem Spurenaufkommen zufolge brachen die Täter im Inneren des Gebäude mehrere Dokumentenschließfächer von Bankkunden auf. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass neben persönlichen Papieren auch Bargeld aus den Schließfächern gestohlen wurde. Allerdings ist das gesamte Ausmaß des entstandenen Schadens derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 03:40 Uhr über diesen Vorfall informiert und hat unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst hat Spuren und Beweismittel am Tatort gesichert. Hieraus ergibt sich unter anderem, dass die Täter eine Eingangstür des Gebäudes gewaltsam geöffnet haben. Es wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Der oder die Täter sind nach der Tat in unbekannte Richtung geflüchtet und derzeit noch unbekannt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Es werden Zeugen gesucht, die im Umfeld der Sparkasse am "Moltkeplatz" zwischen 02:00 Uhr und 03:40 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.

