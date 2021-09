Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Katalysatoren und Reifen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Neu Zachun (ots)

Nach einem Einbruch in einen KFZ-Betrieb in der Nacht zum Sonntag in Hoort bittet die Polizei um Hinweise zum Tatgeschehen bzw. zu den noch unbekannten Tätern. Einbrecher waren auf das umfriedete Freigelände der Firma vorgedrungen und hatten von 10 abgestellten Autos jeweils die Katalysatoren demontiert und entwendet. Zudem stahlen die Täter mehrere Komplettsätze PKW-Reifen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 10.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

