Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis durch Schmalkalden

Schmalkalden (ots)

Am 06.11.2021 gegen 06:25 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen ein 29-jähriger Fahrzeugführer eines Mercedes Benz in der Steinernen Wiese in Schmalkalden einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der kontrollierte PKW gehörte seinem 29-jährigen Bekannten, welcher sich auf dem Beifahrersitz befand. Gegen beide wurde nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell