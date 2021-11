Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug beschädigt

Milz (ots)

In der Zeit vom 04.11.2021, 18:00 Uhr bis 05.11.2021, 13:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen schwarzen Mercedes-Sprinter in Milz. Die linke Seite des Fahrzeuges wies deutliche Kratzspuren auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000,00 Euro. Am Tatort befindliche Spuren werden derzeit ausgewertet. Bei Hinweisen auf den Täter wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Hildburghausen.

