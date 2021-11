Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Autohaus

Hildburghausen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 04.11.2021 auf Freitag, den 05.11.2021 drangen unbekannte Täter in ein Geschäftsgebäude des Autohauses Staffel in Hildburghausen ein. Hierbei entwendeten sie eine Geldkassette mit Bargeld. Wer im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Hildburghausen.

