POL-OG: Seebach - Schwer verletzt

Seebach (ots)

Beim Befahren der Ruhesteinstraße, talwärts in Richtung Ortsmitte Seebach, kam am Sonntag gegen 11.30 Uhr ein 57-Jähriger alleinbeteiligt mit seinem E-Bike zu Fall und wurde hierbei schwer verletzt. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen dürfte ein Reifenplatzer auf der stark abschüssigen Strecke zum Kontrollverlust des Zweiradfahrers geführt haben. Er wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ungefähr 1.000 Euro.

