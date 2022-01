Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Stadtgebiet, Mit über 1 Promille am Steuer - Mann verursacht Verkehrsunfall

Mainz (ots)

Sonntag, 09.01.2022

In den frühen Sonntagmorgenstunden kam es in Mainz, Stadtteil Mombach zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Ein 25 Jahre alter Mainzer fuhr gegen 06:57 Uhr mit seinem 3er BMW die Hauptstraße in Mainz-Mombach in Richtung Liebigstraße entlang. An der abknickenden Vorfahrtsstraße verlor er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholkonsum, die Kontrolle übers sein Fahrzeug und prallte gegen einen Laternenpfosten sowie gegen ein geparktes Fahrzeug, das durch die Wucht des Aufpralls gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Dadurch wurden wiederum zwei weiter Autos beschädigt.

Der BMW Fahrer machte vor Ort einen Alkoholtest, mit einem Ergebnis von über 1 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und der 25-Jährige wurde für eine Blutprobe mit zur Dienststelle genommen.

