Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bewaffneter Raub auf Tankstelle

Mainz-Gonsenheim (ots)

Eine Tankstelle im Stadtteil Gonsenheim wurde am Sonntagabend Ziel eines Raubüberfalls. Gegen 20:41 Uhr betraten die beiden bislang unbekannten Täter die Tankstelle in der Lennebergstraße. Einer der Täter bedrohte den 32-jährigen Kassierer mit einer Pistole und forderte das Bargeld aus der Kasse. Nachdem die Täter das Geld in einer mitgeführten Tasche verstaut hatten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Kappellenstraße. Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung, konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Die beiden Täter waren bei Tatausführung maskiert, konnten aber wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: ca. 180-185cm groß, schlank, ca. 20 Jahre alt, bekleidet mit Joggingkleidung, helles Oberteil und dunkle Hose, sowie Sportschuhen. Bewaffnet mit einer Pistole.

2. Täter: ca. 170-175cm groß, schlank, ca. 20 Jahre alt, bekleidet mit dunkler Joggingkleidung und Sportschuhen. Führte einen Stoffbeutel mit sich.

Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort erste Spuren gesichert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise sind auch über die Onlinewache der Polizei möglich: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell