Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Stadtgebiet leichter Schneefall im Raum Mainz, keine Beeinträchtigungen

Mainz (ots)

Freitag, 07.11.2022

Trotz des leichten Schneefalls in den frühen Morgenstunden gab es am Freitag im Mainzer Stadtgebiet keine polizeibekannten verkehrsrechtlichen Beeinträchtigungen. Es kam zu wenigen Verkehrsunfällen, welche aber nicht auf die Wetterverhältnisse zurückzuführen waren. Auch in den umliegenden Stadtteilen sowie Autobahnen kam es zu keinen Beeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell