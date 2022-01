Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm: Frau fährt mit über 1 Promille Auto, Führerschein beschlagnahmt

Nieder-Olm (ots)

Donnerstag, 06.01.2022

Ein aufmerksamer Bürger teilte der Mainzer Polizei am 6.1.2022 mit, dass er gegen 14:12 Uhr beobachtet habe wie eine Frau beim Verlassen eines Tankstellengeländes in Nieder-Olm fast den Bordstein mit ihrem Ford Focus gestreift hätte. Zuvor hätte sie bereits schwankend an der Kasse gestanden.

Die Polizei konnte die 64-jährige Nieder-Olmerin kurze Zeit später zu Hause antreffen. Gegenüber den Beamten machte sie dort einen sicheren Eindruck. Um die Fahrtüchtigkeit überprüfen zu können, wurde ihr ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, welchen sie jedoch vorerst mit der Begründung, dass sie nach dem Eintreffen zuhause eine Dose Bier getrunken hätte, ablehnte. Willigte dann aber doch ein. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Für eine Blutprobe wurde die 64-Jährige mit zur Dienststelle genommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell