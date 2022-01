Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Geldautomat in Gensingen gesprengt

Gensingen (ots)

Gegen 04:00 versuchten mehrere unbekannte Täter die Geldautomaten der Volksbank in Gensingen zu sprengen. Das alleinstehende Bankgebäude wurde dabei erheblich beschädigt. Geld konnten die Täter nicht erbeuten. Sie traten sehr Wahrscheinlich die Flucht mit einem silberfarbenen BMW in Richtung Trier an. Die Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei (06131-653635)in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell