Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Telefonzelle beschädigt

Lathen (ots)

In der Zeit von Freitagmorgen, 31.12.21 bis Samstagabend, 01.01.22, kam es an einer Telefonzelle an der Großen Straße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter zerstörten auf bislang unbekannte Weise die Glasscheiben der Telefonzelle. Hinweise nimmt die Polizei Lathen unter der Rufnummer (05933) 924570 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell