Polizei Bochum

POL-BO: Rollator-Fahrer (59) an Bushaltestelle beraubt und leicht verletzt - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Die Sachbearbeiter des Herner Kriminalkommissariates ermitteln nach einem Raubüberfall auf einen Rollator-Fahrer vom 14. Juni, 13.50 Uhr, und bitten unter den Rufnummer 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise für die laufenden Ermittlungen:

Ein noch Unbekannter kam an der Bushaltestelle "Buschkamp" (Rottbruchstraße 86) auf einen 59-Jährigen Herner zu und verwickelte ihn in ein Gespräch - wo denn die Suppenküche sei. Anschließend zerrte er an seiner Jacke, schubste ihn, stahl dessen Zigaretten aus seiner Jacke. Dabei fiel der Herner mitsamt Rollator auf die dortige Wiese und verletzte sich leicht. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der Räuber flüchtete in Richtung Innenstadt und wird als 50 bis 60-jähriger, kräftiger Mann beschrieben. Er ist ungefähr 180 cm groß, trug eine verschmutzte Jeans sowie ein schwarzes Shirt, ist Bartträger und an beiden Armen tätowiert. Seine langen, braunen Haare waren zu einem Zopf gebunden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell