Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Herne-Süd - Autofahrer (41) zur Blutprobe

Herne (ots)

An der Jahnstraße/Eiselenstraße in Herne kam es am 16. Juni, gegen 18 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten (79, 41).

Ein Autofahrer (41, aus Herne) befuhr mit seinem Wagen die Jahnstraße in Richtung Flottmannstraße. Als er die Eiselenstraße passierte, kam es zu Zusammenstoß mit dem sich von rechts nähernden Fahrzeug eines 54-Jährigen aus Gelsenkirchen.

Dessen 79-jährige Beifahrerin sowie der 41-jährige Autofahrer wurden dabei leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der 41-Jährige erschien den Polizisten jedoch nicht uneingeschränkt fahrtauglich; dies bestätigte ein positiver Drogenvortest an der Unfallstelle. Ihm wurde auf der örtlichen Polizeiwache eine Blutprobe entnommen.

