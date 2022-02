Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sturmschäden (Zwischenbilanz)

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis -

Seit etwa 03.30 Uhr gingen bei den Polizeistationen etwa 20 Meldungen im Zusammenhang mit dem Sturm ein. Meistens handelte es sich um abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume. In einem Fall wehte es einen Hochsitz auf die Straße. Betroffen ist der gesamte Landkreis. Bislang gab es keine Meldungen über Verletzte. Aktuell gibt es in Münchhausen und am Christenberg einen Stromausfall nachdem ein Baum auf eine Oberleitung fiel. Um kurz nach 04 Uhr kollidierte ein Lastwagen auf der Hautptstraße in Gladenbach Mornshausen mit einer durch den Sturm bereits abgeknickten Ampel. Außerdem ist durch umgestürzte Bäume die Landstraße 3288 zwischen Bottenhorn und Rachelshausen und die Bundesstraße 453 in Holzhausen gesperrt. Aufgrund der Wetterlage ist weiterhin mit erheblichen Behinderungen, plötzlich auftretenden Hindernissen oder umherfliegenden Gegenstände zu rechnen.

