Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: ROADPOL- Schwerpunktkontrollen "Alkohol und Drogen" im Zeitraum vom 04.05.-10.05.22

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits in den Medien berichtet wird, finden ab heute bis zum 10.05.22 länderübergreifend zum Einsatzkonzept "ROADPOL" Schwerpunktkontrollen zum Thema Alkohol und Drogen statt. Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland wird sich in dem Zeitraum an vier Tagen ganztägig an der Aktion mit mobilen und stationären Kontrollstellen beteiligen. Nach wie vor stellen Alkohol-und Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr eine große Problematik dar. Die Polizei warnt: Eine Teilnahme am Straßenverkehr in berauschtem Zustand ist eine Gefährdung für sich selbst und die Allgemeinheit! In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Alkohol-und Drogenfahrten häufig zu hohen Bußgeldern, Punkten und sogar zu Führerscheinentzug führen können.

