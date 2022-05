Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren unter Drogeneinfluss

Varel (ots)

Am Montag, 02.05.22, gegen 15:20 Uhr, wurde in der Bockhorner Straße in Varel ein 27-Jähriger aus Bockhorn in seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurden Anzeichen einer Betäubungsmittel-Beeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Vortest verlief auf positiv auf THC. Der 27-Jährige musste sich auf der Wache in Varel einer Blutentnahme unterziehen. Da bei einer Durchsuchung seines Fahrzeuges zudem Rückstände von Betäubungsmitteln aufgefunden wurden, wurde gegen ihn ein neben der Ordnungswidrigkeit auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

