Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Vandalismus in Kirche - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Montag, 07.02.2022, zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr, sind Teile der Einrichtung der katholischen Kirche in Jestetten mutwillig beschädigt worden. So wurde ein Windlicht gegen einen Altar geworfen, verschiedene Bereiche absichtlich verschmutzt, Kissen mit Wachs übergossen und Glühbirnen zerschlagen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Das Windlicht wurde als möglicher Spurenträger sichergestellt. Der Polizeiposten Jestetten bittet um Zeugenhinweise (Kontakt 07745 7234).

