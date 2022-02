Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mehrere Kellerabteile aufgebrochen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter hatten in der Nacht vom Freitag auf Samstag, 05.02.2022 in einem Mehrfamilienhaus der August-Ganther-Straße in Freiburg mehrere Kellerabteile aufgebrochen und daraus zahlreichen Gegenstände und Lebensmittel entwendet.

Die Höhe des Diebstahl- und Sachschaden kann gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden.

Der Polizeiposten Littenweiler hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sich rund um die Uhr beim Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761-882-4421) zu melden. Auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell