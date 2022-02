Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern: Fahrzeugbrand nach technischem Defekt

Freiburg (ots)

Am 07.02.2022, gegen 20:10 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrzeugbrand in der Karlstraße in Freiburg gemeldet.

Das Fahrzeug, ein VW Golf, Baujahr 2000, war erst wenige Minuten vor Brandentdeckung vom Fahrzeughalter in seinem Carport abgestellt worden. Aufgrund der frühzeitigen Brandentdeckung und dem schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Anwesen verhindert werden.

Die Höhe des entstandene Sachschadens an Fahrzeug und Carport ist bislang nicht bekannt.

Ursache für den Fahrzeugbrand dürfte aufgrund Gesamtsituation ein technischer Defekt gewesen sein.

