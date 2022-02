Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Rollerfahrer verletzt

Freiburg (ots)

Umkirch - Am Montag, 07.02.2022, gegen 12:00 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Autofahrer auf der L115 von Gottenheim kommend in Richtung Umkirch. Am Kreisverkehr Gottenheimer Straße/Rohrmatten/Stöckmatten missachtete er die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr fahrenden Kraftrades. Es kam zur Kollision, wobei sich der 56-jährige Zweiradfahrer eine Beinfraktur zuzog. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell