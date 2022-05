Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Pkw in Varel

Varel (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagabend (30.04.-01.05.22) kam es zu einem Diebstahl aus einem in der Gertud-Barthel-Straße abgestellten Pkw. Durch Unbekannte wurde eine Seitenscheibe des Fahrzeuges zerstört und aus dem Inneren eine Tasche entwendet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, keine Wertgegenstände- insbesondere sichtbar- im Fahrzeug zu belassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-923-0 in Verbindung zu setzen.

