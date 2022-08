Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sexuellen Übergriff verhindert - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am frühen Samstagmorgen (20.08.2022) einen sexuellen Übergriff auf eine junge Dame auf dem Marktplatz verhindern. Der 21-jährige Mitarbeiter des Stuttgarter Weindorfs bemerkte gegen 01.15 Uhr Geräusche hinter einem Container. Als er nach dem Rechten sah, bemerkte er drei junge Männer, die sich über eine am Boden liegende 28-Jährige beugten und sich an deren Hose zu schaffen machten. Als er die drei Männer ansprach, flüchteten sie in Richtung Schlossplatz. Sie konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Alle drei Täter sind zwischen 25 und 30 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß und haben einen dunklen Teint. Einer der Täter war mit einem schwarzen Pullover bekleidet, der zweite mit einem gelben T-Shirt und einer hellblauen Jeanshose. Der Dritte war mit einer schwarzen kurzen Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

