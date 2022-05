Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Durch kombinierte Betrugsmasche Goldmünzen erbeutet

Stuttgart-Fasanenhof (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (25.05.2022) mit einer kombinierten Betrugsmasche aus Schockanruf, Enkeltrick und Falscher Polizeibeamter bei einer 87-jährige Seniorin einen hohen Vermögensschaden herbeigeführt. Die 87-jährige Frau erhielt gegen 10.30 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten und einem angeblichen Enkel, wobei diese vorgaukelten, dass ihr Enkelsohn in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Um eine angebliche Haftstrafe abzuwenden, sei eine Kaution in Höhe von 20.000 bis 40.000 Euro zu hinterlegen. Da die Seniorin nicht ausreichend Bargeld im Haus hatte, wurde sie dazu gebracht, Goldmünzen in sechsstelligem Wert in eine Tasche zu packen, die sie gegen 13.15 Uhr an einen Abholer übergab. Die Geschädigte konnte den Abholer wie folgt beschreiben: männlich, 30 bis 35 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, schwarze Haare. Er trug eine blaue Jeanshose, ein blaues T-Shirt und eine graue Sweat-Jacke sowie einen dunkelblauen Mund-Nase-Schutz. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

Die Polizei rät in Zusammenhang mit Telefontrickbetrügern:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. - Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Bekannten, denen Sie vertrauen. Kontaktieren Sie den Angehörigen, um den es geht, einfach selbst und erkundigen Sie sich nach dessen Befinden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell