Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Ford Mondeo in Malchin entwendet

Malchin (ots)

In der Nacht zum 19.07.2022 kam es in Malchin zum Diebstahl eines Pkw der Marke Ford.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug durch bislang unbekannte Tatverdächtige in der Zeit vom 18.07.2022, 23:00 Uhr bis 19.07.2022, 07:00 Uhr aus der Rektor-Bülch-Straße in 17139 Malchin entwendet. Es handelt sich um einen grauen Ford Mondeo des Baujahres 2015 mit getönten Scheiben. Im linken oberen Bereich der Heckscheibe befindet sich ein Aufkleber der "New England Patriots". An dem Pkw waren die amtlichen Kennzeichen MSE-CL 17 angebracht. Der Schaden wird mit 15.000 EUR beziffert.

Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Malchin. Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen in der Rektor-Bülch-Straße in 17139 Malchin wahrgenommen haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994 - 2310 oder in der Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell